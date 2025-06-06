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В Хабаровске опрокинулся автобус с детьми

Автобус с детьми опрокинулся в районе зоосада у Хабаровска
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Автобус с детьми опрокинулся в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Хабаровского края.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел в районе зоосада, детей на автобусе везли на экскурсию. Транспортное средство опрокинулось, есть пострадавшие, добавили в Госавтоинспекции региона.

Позднее в ведомстве добавили, что при опрокидывании автобуса пострадали семеро детей.

До этого в Москве столкнулись два большегруза.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как большегруз поворачивает на проезжей части, в этот момент в него врезается грузовик. От удара последний транспорт боком падает на дорогу.

До этого сообщалось, что на трассе в Иркутской области перевернулся автовоз. На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что на проезжей части стоит не менее пяти искореженных машин, которые перевозились в полуприцепе автовоза. В результате ДТП они получили сильные механические повреждения. У одной из машин смята боковина, еще две остались на платформе автовоза.

Ранее крупная авария заблокировала движение на МКАД в Москве.

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