В Иркутской области медведица напала на человека

На жителя Киренска в Иркутской области напал медведь. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональное главное управление МВД по Иркутской области.

«Медведица набросилась на одного из мужчин. Его товарищ начал стучать палкой по дереву: шум спугнул медведей и они ушли. Пострадавший был госпитализирован с различными ранами и травмами», — сообщили в МВД.

По данным правоохранительных органов, в Иркутской области медведи стали чаще подходить к населенным пунктам без опаски. В последний раз животных видели в Усть-Илимском районе неподалеку от СНТ «Жерон» и рядом с поселком Железнодорожный.

До этого в японской префектуре Ниигата годовалый бигль по кличке Чико стал героем после того, как спас своего хозяина, буддийского священника, от нападения медведя.

Сотрудники местных спасательных служб осмотрели место происшествия и подтвердили, что в районе действительно были замечены медведи.

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