В Колорадо сняли на видео «снежного человека»

В США на видео попал «снежный человек», пишет Daily Mail.

Группа туристов в Колорадо сделала видеозапись, которая вызвала бурные дискуссии в интернете. На кадрах, снятых путешественниками, запечатлено крупное мохнатое существо, идущее сквозь густой лес.

Логан Кирк, главный гид экспедиции, рассказал, что он и еще около 12 участников остановились на обед, когда один из туристов заметил движение вдали — примерно в 500 метрах.

«Кто-то крикнул, что видит медведя, но когда мы присмотрелись, поняли — это не медведь. Это было двуногое существо. Оно стояло на склоне», — вспоминает Кирк.

На видео видно, как фигура, покрытая темной шерстью, идет через сосны, останавливается между деревьями, словно замечает камеру, а затем исчезает в чаще. Однако скептики предполагают, что на записи может быть человек в костюме или медведь, вставший на задние лапы и идущий некоторое время на двух ногах.

«Почему всегда получаются одни и те же размытые, далекие кадры со снежным человеком?», — пишут комментаторы.

Несмотря на сомнения, Логан и его команда намерены вернуться в то же место, чтобы попытаться найти дополнительные улики.

«Мы собираемся подняться туда и проверить, сможем ли мы найти следы или другие доказательства того, что там было. В таких скалистых местах сложно что-либо найти, но мы хотим хотя бы попробовать», — заявил он.

По словам Кирка, он также детально изучил отснятый материал и увеличил изображение, но точный вывод сделать пока не может.

Ранее в США рассказали о медведе-инвалиде, который ходит как человек.