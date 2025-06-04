Бигль спас буддийского священника от нападения медведя

В японской префектуре Ниигата годовалый бигль по кличке Чико стал героем после того, как спас своего хозяина, буддийского священника, от нападения медведя, пишет Sora News.
Инцидент произошел в районе горнолыжного курорта в городе Госен. Ёсихара Тогэн, настоятель храма Йококу-дзи, гулял со своим питомцем по горной тропе, когда внезапно навстречу им вышел медведь высотой около 1,6 метра. Не успел священник среагировать, как животное бросилось на него и сбило с ног.
В результате падения Тогэн получил вывих плеча и повреждение связок. Потеряв подвижность конечностей, он оказался полностью беспомощным перед зверем. В этот момент Чико бросился вперед, начал яростно лаять и бросаться на медведя, явно пытаясь отвлечь его. Это сработало: медведь отступил в лес, а бигль даже преследовал его некоторое время среди деревьев.
После пережитого священник сразу же направился к машине и поехал домой, опасаясь за жизнь собаки. Однако уже через полчаса ему позвонила жена и сообщила, что питомец вернулся домой целым и невредимым, и
«Я всегда думал, что у меня хорошее здоровье и физическая форма, но в тот момент я ничего не мог сделать. Если бы не Чико, всё могло закончиться очень плохо», — добавил мужчина.
Сотрудники местных спасательных служб осмотрели место происшествия и подтвердили, что в районе действительно были замечены медведи.
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