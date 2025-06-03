Автовоз с пятью машинами перевернулся в Иркутской области и попал на видео

В Иркутской области на видео попал опрокинувшийся автовоз, пять машин разбито

На трассе в Иркутской области перевернулся автовоз, сообщает Telegram-канал «Инцидент Иркутск» и публикует видеозапись последствий инцидента.

«В Нижнеудинском районе около с. Худоеланское перевернулся автовоз. Разбиты несколько машин. О состоянии водителя информации нет», — отмечается в публикации.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что на проезжей части стоит не менее пяти искореженных машин, которые перевозились в полуприцепе автовоза. В результате ДТП они получили сильные механические повреждения. У одной из машин смята боковина, еще две остались на платформе автовоза.

До этого на видео попал грузовик, который отбросил на отбойник МКАД в Москве легковую машину, перестроившуюся в правый ряд.

Ранее была названа причина взрыва на моторном заводе в Нижегородской области.