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Новый фигурант появился в деле экс-губернатора Курской области

В деле экс-губернатора Курской области Смирнова появился еще один фигурант
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Суд арестовал гендиректора подрядной монтажно-строительной компании «Интергазоил» Дмитрия Спиридонова, который стал еще одним фигурантом уголовного дела о хищении и растрате при строительстве оборонительных сооружений в Курской области. Об этом сообщил ТАСС.

Его отправили в СИЗО по обвинению в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»).

В рамках уголовного дела, по которому проходит Спиридонов, ранее был арестован бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, а также другие чиновники и бизнесмены.

Накануне ТАСС сообщил, что один из эпизодов уголовного дела о растрате бюджетных средств, возбужденного в отношении Смирнова, связан с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы.

15 апреля экс-губернатора Курской области и его заместителя Алексея Дедова задержали по подозрению в мошенничестве. Их обвинили в хищении более 1 млрд рублей, в том числе предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. Смирнов и Дедов свою вину отрицают.

Ранее Хинштейн призвал провести «очищение» власти в Курской области.

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