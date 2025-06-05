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В деле экс-главы Курской области появилась растрата денег на создание опорников

ТАСС: Смирнов растратил деньги на возведение двух опорников для погранслужбы РФ
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Один из эпизодов уголовного дела о растрате бюджетных средств, возбужденного в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, связан с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Уголовное дело возбуждено <...> по факту хищения бюджетных средств, перечисленных АО «Корпорацией развития Курской области» <...> в рамках заключенного договора подряда на возведение двух опорных пунктов пограничной службы [в регионе]», — говорится в документах.

Из них следует, что дело завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

15 апреля экс-губернатора Курской области и его заместителя Алексея Дедова задержали по подозрению в мошенничестве. Как рассказали в министерстве внутренних дел РФ, их обвинили в хищении более 1 млрд рублей, в том числе предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. Смирнов и Дедов свою вину отрицают.

По данным СМИ, о причастности бывшего главы региона и его заместителя к растрате бюджетных средств стало известно после допросов экс-руководства АО «Корпорация развития Курской области». В МВД РФ уточнили, что Смирнов допускал к выполнению государственных контрактов только тех подрядчиков, которые соглашались предоставлять ему «откаты» в размере до 15% от суммы договора.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал провести «очищение» власти в регионе.

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