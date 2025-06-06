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Пожар начался в многоэтажном доме на юго-западе Москвы

В Москве начался сильный пожар в многоэтажном доме на улице Академика Семенова
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Сильный пожар произошел в многоэтажном доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, возгорание возникло в трехкомнатной квартире в доме на улице Академика Семенова. Жильцов эвакуировали.

Причина пожара в настоящее время неизвестна. При этом Mash отмечает, что он не связан с атакой беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на столицу.

Ранее Telegram-канал SHOT писал о масштабном пожаре в Энгельсе после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Пожар произошел на окраине города в районе местного нефтеперерабатывающего завода. Атака беспилотников на город продолжается.

Кроме того, обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в Энгельсе.

Ранее взрыв произошел в районе аэропорта Брянска.

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