Пожар начался в многоэтажном доме на юго-западе Москвы

Сильный пожар произошел в многоэтажном доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации канала, возгорание возникло в трехкомнатной квартире в доме на улице Академика Семенова. Жильцов эвакуировали.
Причина пожара в настоящее время неизвестна. При этом Mash отмечает, что он не связан с атакой беспилотников.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на столицу.
Ранее Telegram-канал SHOT писал о масштабном пожаре в Энгельсе после атаки беспилотных летательных аппаратов.
Пожар произошел на окраине города в районе местного нефтеперерабатывающего завода. Атака беспилотников на город продолжается.
Кроме того, обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в Энгельсе.
Ранее взрыв произошел в районе аэропорта Брянска.