Пожар начался в многоэтажном доме на юго-западе Москвы

В Москве начался сильный пожар в многоэтажном доме на улице Академика Семенова

Сильный пожар произошел в многоэтажном доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, возгорание возникло в трехкомнатной квартире в доме на улице Академика Семенова. Жильцов эвакуировали.

Причина пожара в настоящее время неизвестна. При этом Mash отмечает, что он не связан с атакой беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на столицу.

Ранее Telegram-канал SHOT писал о масштабном пожаре в Энгельсе после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Пожар произошел на окраине города в районе местного нефтеперерабатывающего завода. Атака беспилотников на город продолжается.

Кроме того, обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в Энгельсе.

Ранее взрыв произошел в районе аэропорта Брянска.