Опоздавшие на самолет смогут использовать обратный билет

Пассажиры авиарейсов, опоздавшие на самолет, смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября. Об этом сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.

Согласно действующим правилам, при подобном сценарии обратный билет аннулируется.

«Новый приказ (вступающий в силу с 1 сентября) отменяет это правило. Теперь пассажир сможет воспользоваться обратным билетом независимо от явки на первый полет», — сказал Хаминский.

Кроме того, согласно изменениям, при отказе пассажира от всей перевозки или от ее части, авиакомпания или агент обязаны вернуть тариф за билет и сборы, если условиями предусмотрен возврат средств.

Юрист подчеркнул, что авиакомпания может удержать только плату за операции по осуществлению возврата, сбор за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования, сбор за оформление билета и сбор за оформление квитанции оплаты багажа сверх нормы.

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