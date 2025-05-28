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Врач дала советы, которые помогут легче перенести длительный перелет

Врач Белоусова: томатный сок поможет легче перенести длительный перелет
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BLACKDAY/Shutterstock/FOTODOM

Правильное питание с минимальным количеством соли и отсутствие алкоголя до, после и во время длительного авиаперелета помогут легче перенести его. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Она отметила, что людям с варикозом или после хирургического вмешательства стоит надевать в самолете лимфодренажные чулки. Чтобы избежать гипотензивного шока при резком подъеме, врач посоветовала сначала помассировать икры после посадки самолета, а после — вставать.

«Если говорить в целом, то нельзя забывать пить каждые полтора часа. В этом отношении хорошо спасает томатный сок, который одним из первых заканчивается на борту. Дело в том, что на высоте вкусовые рецепторы сильно теряют чувствительность. Однако вкус томатного сока не искажается по сравнению с остальными напитками. Также он помогает поддержать водно-солевой баланс», — отметила Белоусова.

Если есть проблемы с укачиванием, пассажирам рекомендуется начинать принимать таблетки от недуга за сутки до посадки в самолет.

Главный кардиолог Управления делами президента РФ, заведующий отделением неотложной кардиологии ЦКБ Управления делами президента РФ, профессор Никита Ломакин до этого говорил, что людям с проблемами сердца следует надевать свободную и комфортную одежду, не стесняющую движения, чтобы обезопасить себя во время полета на самолете.

Ранее были названы популярные безвизовые страны для россиян.

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