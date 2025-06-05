Над Брянской областью уничтожены четыре БПЛА

Минобороны: системы ПВО уничтожили четыре дрона над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Брянской областью четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«5 июня текущего года около 19:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в публикации.

Подробностей об инциденте оборонное ведомство не привело.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил российские системы ПВО и отметил, что в результате украинской атаки никто не пострадал, кроме того, разрушений инфраструктуры не фиксировалось. Оперативные и экстренные службы работают на месте падения обломков.

В ночь на 5 июня в Минобороны сообщили, что за два часа российские средства ПВО сбили над регионами страны 29 вражеских беспилотников.

По информации оборонного ведомства, БПЛА атаковали территорию страны с 22:00 до полуночи 4 июня. В итоге над Белгородской областью ликвидировали 15 дронов, над Ростовской — 11 БПЛА, а над Воронежской — три беспилотника.

Ранее в Госдуме отреагировали на первый удар дронов ВСУ по Сибири.