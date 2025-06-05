Западные аналитики, громко заявляющие о «российской угрозе», должны пересмотреть свои взгляды, поскольку у Москвы отсутствуют мотивы для развязывания масштабного конфликта с НАТО. Об этом заявляет издание The National Interest.

«Россия уже достигает успехов на Украине. У Владимира Путина нет оснований для эскалации военных действий. Тем, кто на Западе громко предупреждает о возможной третьей мировой войне, особенно представителям правых кругов, стоит снизить градус риторики», — говорится в статье.

В публикации подчеркивается, что российский лидер всегда хорошо понимал последствия своих решений, даже если западные политики и эксперты не всегда это учитывали.

Сегодня сообщалось, что США могут выступить против того, чтобы в итоговой декларации саммита НАТО, который состоится в Гааге в конце июня, РФ была бы обозначена как угроза для альянса.

Ранее на Западе заявили о риске «нелинейной войны» между НАТО и Россией.