На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе развеяли миф об угрозе со стороны России

NI: Россия не собирается начинать конфликт с НАТО
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Западные аналитики, громко заявляющие о «российской угрозе», должны пересмотреть свои взгляды, поскольку у Москвы отсутствуют мотивы для развязывания масштабного конфликта с НАТО. Об этом заявляет издание The National Interest.

«Россия уже достигает успехов на Украине. У Владимира Путина нет оснований для эскалации военных действий. Тем, кто на Западе громко предупреждает о возможной третьей мировой войне, особенно представителям правых кругов, стоит снизить градус риторики», — говорится в статье.

В публикации подчеркивается, что российский лидер всегда хорошо понимал последствия своих решений, даже если западные политики и эксперты не всегда это учитывали.

Сегодня сообщалось, что США могут выступить против того, чтобы в итоговой декларации саммита НАТО, который состоится в Гааге в конце июня, РФ была бы обозначена как угроза для альянса.

Ранее на Западе заявили о риске «нелинейной войны» между НАТО и Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами