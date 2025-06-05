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В небе над Казахстаном заметили яркие вспышки

«Страна.ua»: над территорией Казахстана заметили яркие вспышки

Над территорией Казахстана были замечены яркие световые вспышки. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

В министерстве обороны Казахстана прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что никаких нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было.

«Вероятнее всего, это явление связано с входящими в атмосферу остатками космических объектов или метеоритным дождем. Обычно такие объекты полностью сгорают в плотных слоях атмосферы и не достигают поверхности Земли», — пояснили в ведомстве.

Военные призвали жителей Казахстана сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

Отмечается, что похожие явления также наблюдались в небе над Россией и Кыргызстаном.

В конце мая камеры Крымской астрофизической обсерватории зафиксировали редкий небесный феномен — метеор типа грейзер, который лишь слегка коснулся верхних слоев атмосферы Земли и снова вышел в космос. По словам сотрудников обсерватории, небесное тело пролетело практически через весь небосвод, «прочертив» дугу длиной около 170 градусов.

Ранее Земли достигло облако плазмы, выброшенное Солнцем.

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