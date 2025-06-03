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Общество
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Стало известно, кто в России берет ипотеку под 20% годовых

Более половины ипотек под 20% в России берут женщины
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miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Более 55% россиян, оформляющих ипотеку со ставкой выше 20% годовых в 2024–2025 годах, — женщины. В 54% случаев дорогую ипотеку берут люди в браке с целью улучшения жилищных условий. Основной возраст — от 30 до 45 лет — 60% выдач. Почти 80% заемщиков имеют высшее образование. Об этом сообщает аналитический центр экосистемы недвижимости М2. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

При текущем уровне ставок размер процентов по кредиту может в несколько раз превышать стоимость самого жилья. Однако ипотека остается эффективным инструментом покупки недвижимости, когда нет возможности внести полную стоимость объекта сразу.

По данным аналитиков, больше всего ипотек по высоким ставкам оформлено в Москве — 11% всех выдач в стране. На втором месте находятся Татарстан и Самарская область — по 5%. Московская область и Санкт-Петербург — на третьем месте — по 4%.

В 88% случаев ипотеку под 20% годовых и выше берут для покупки жилья на вторичном рынке, остальные приобретают новостройку. Такое распределение закономерно, поскольку стоимость «квадрата» во вторичном фонде значительно ниже. При этом 84% заемщиков покупают квартиру, а примерно 10% — участок с домом или таунхаус.

Основные цели покупки недвижимости, даже по высоким ставкам, остаются неизменными. Главная из них — улучшение жилищных условий, в том числе путем обмена старого жилья на новое с доплатой. Люди соглашаются на текущие рыночные условия, поскольку не могут или не хотят ждать понижения ставок. Часть таких заемщиков рассчитывает на дальнейшее рефинансирование или досрочное погашение кредита с ожидаемых доходов: премии, денег от продажи имущества и т.д. Некоторые семьи вынуждены соглашаться на дорогие кредиты из-за необходимости быстрого решения жилищного вопроса. Почти каждый пятый преследует инвестиционную цель — для сдачи в аренду или перепродажи по более высокой цене.

Если посмотреть на параметры ипотеки, то треть заемщиков берут кредит на 30 лет, еще треть — на 20. Примерно каждый десятый — на 10 лет. Всего в 7% случаев встречаются займы сроком на 15 и 25 лет.

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