Россиянам разъяснили новые правила выдачи сельской ипотеки

С 2020 года, чтобы привлечь людей на ПМЖ в сельскую местность, правительство создало программу, по которой появилась возможность взять льготный ипотечный кредит в банках-партнерах на покупку жилья или его строительство по договору подряда в населенных пунктах с численностью жителей не более 30 тыс. человек. Программа пользовалась популярностью на протяжении последних лет. В целях снизить нагрузку на бюджет и расширить географию поселений власти решили ужесточить правила выдачи сельской ипотеки. О том, как изменится сельская ипотека, «Газете.Ru» рассказала земельный юрист Юлия Толстихина.

«По законопроекту взять субсидированный кредит станет невозможно, если дом находится ближе чем в 50 км от административных центров и 30 км от населенных пунктов, в которых проживает 100 тыс. и более человек. Отдельно регламентируется расстояние от Севастополя — также не ближе 50 км. Очевидно, власти хотят «подвинуть» сельскую ипотеку в самую глубинку. Принятие закона пагубно скажется на выдаче льготных кредитов и приостановит интенсивный процесс рурализации. Причины очевидны: вменяемая инфраструктура, коммуникации и дороги в России чем дальше от больших центров, тем хуже», — объяснила она.

Если сельская ипотека с низкими ставками для вас все же весомый аргумент, кроме корректного расстояния, важно учесть состояние дорог до участка, наличие личного автомобиля и ресурса ездить каждый день на работу, по делам, возить детей в школу.

«Обязательны коммуникации или возможность подвести их: газ, вода, электричество. Оцените при осмотре значимые именно для вас аспекты: для кого-то это водоем и лес рядом, а для кого-то — плодородная почва. Предварительно проконсультируйтесь с подрядной организацией: возможно ли строительство в этом месте, поедут ли они вообще туда, и как увеличится стоимость логистики и услуг. Проверяйте категорию, ВРИ, территориальную зону — пригодны ли они для строительства. Изучайте карту градостроительного зонирования, градостроительные регламенты, правила застройки и землепользования. Внимательно проверяйте, когда участок входит в ЗОУИТ. В этом случае приобрести земельный участок можно, главное исключить отсутствие возможности строительства жилого дома на нем», — отметила эксперт.

Сэкономить можно не только на ипотеке, но и на покупке участка. Государство предоставляет возможности получить его бесплатно или по очень низкой стоимости.

«Например, под строительство дома на основании ст. 39.3 ЗК РФ с последующим выкупом по цене от 1,5 до 5% кадастровой стоимости — зависит от региона. Бесплатно в собственность можно оформить участки в СНТ — п. 2.7 ст. 3 ФЗ №137. Также п. 6 ст. 39.5 ЗК РФ разрешает получить бесплатно землю многодетным, а распоряжение Президента РФ от 06.06.2023 № 174-рп — участникам СВО», — резюмировала юрист.

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