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Жителя Омска осудили за оправдание действий террористов

Жителя Омска осудили на шесть лет за оправдание действий террористов
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Shutterstock

Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак сообщила, что Второй Восточный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жителя Омска, который в социальных сетях оправдывал действия террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети интернет).

Отмечается, что злоумышленник писал в одной из социальных сетей положительные комментарии и размещал видеозаписи о деятельности террористов.

Южный окружной военный суд ранее приговорил двух членов «Исламского государства», которые собирались взорвать здание городского суда Пятигорска в 2024 году, к 17 и 18 годам лишения свободы. 17 апреля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 24-летнего уроженца Таджикистана Исроилджона Курбонова, планировавшего поджечь дворец культуры «София» во время выступления Павла Воли в Пятигорске. Концерт был отменен за несколько часов до начала.

Ранее житель Херсонской области получил 18 лет за шпионаж и подготовку к теракту.

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