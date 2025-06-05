Жителя Омска осудили за оправдание действий террористов

Жителя Омска осудили на шесть лет за оправдание действий террористов

Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак сообщила, что Второй Восточный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жителя Омска, который в социальных сетях оправдывал действия террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети интернет).

Отмечается, что злоумышленник писал в одной из социальных сетей положительные комментарии и размещал видеозаписи о деятельности террористов.

Южный окружной военный суд ранее приговорил двух членов «Исламского государства», которые собирались взорвать здание городского суда Пятигорска в 2024 году, к 17 и 18 годам лишения свободы. 17 апреля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 24-летнего уроженца Таджикистана Исроилджона Курбонова, планировавшего поджечь дворец культуры «София» во время выступления Павла Воли в Пятигорске. Концерт был отменен за несколько часов до начала.

Ранее житель Херсонской области получил 18 лет за шпионаж и подготовку к теракту.