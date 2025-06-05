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В Нижегородской области многодетным семьям выделили участки в лесу

NN.ru: многодетным семьям в Нижегородской области выделили участки посреди леса

Несколько многодетных семей в районе Дзержинска Нижегородской области выразили недовольство качеством земельных участков, выделенных им для ведения садоводства. Один из новых собственников рассказал, что на его территории расположена крупная несанкционированная свалка, сообщает издание NN.ru.

По информации ресурса, для многодетных семей было предоставлено 356 участков вблизи поселка Игумново. Однако состояние некоторых из них вызвало серьезные вопросы у владельцев.

«Участок мы этот ждали десять лет. <…> Мы расчистили [проезд] своей техникой, чтобы туда хотя бы можно было пройти. Под ногами, чтобы вы понимали, болото. Ноги вязнут во мху. Еще до двух колышек мы не дойдем, потому что тут овраг и поваленные деревья», — поделилась одна из многодетных мам в соцсетях.

Другой собственник отметил, что его семья получила участок, заваленный мусором, представляющим собой склад пластиковых бутылок, пакетов и прочих отходов.

Глава Дзержинска Михаил Клинков прокомментировал ситуацию, отметив, что при оформлении участков кадастровые инженеры не обнаружили свалок.

«Нужно разобраться, поручение такое дал. Поедем на место, поговорим с семьями и вопрос решим, чтобы на выделенных участках был порядок», — заявил Клинков.

На днях президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из нескольких регионов страны.

Ранее россиянам рассказали, за что у них могут отобрать участки.

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