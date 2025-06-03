Сорняки, мусор, разбитые окна: за что у россиян смогут отбирать участки?

Правительство России утвердило признаки неиспользования земельных участков. В документе перечислены критерии, по которым тот или иной участок земли, в зависимости от его назначения, можно будет признать неиспользуемым. Процедура изъятия, в случае нарушения требований, прописана в законодательстве и несколько упростилась с 1 марта 2025 года.

Правительство утвердило критерии неиспользуемой земли. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ доступен на официальном портале опубликования правовых актов.

В постановлении перечислены признаки неиспользования земельных участков. К ним относятся, в частности:

— захламление более половины площади участка строительными отходами или твердым коммунальным мусором;

— зарастание более половины площади участка сорными растениями высотой более одного метра;

— отсутствие на земельном участке, предназначенном для строительства, зданий и сооружений в течение пяти лет (для ИЖС см. далее);

— отсутствие на земельном участке для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) жилого дома в течение семи и более лет;

— наличие на земельном участке полуразрушенных зданий и сооружений (у которых в совокупности разрушены крыша, стены, отсутствуют окна или стекла на окнах) при условии, что владелец участка не начал устранять нарушения в течение одного года со дня выявления. Исключение составляют объекты, подлежащие сносу или реконструкции. Если зданий и сооружений на участке несколько, полуразрушенными для признания участка неиспользуемым должны быть все они.

«На основе утвержденных признаков инспекторы органов контроля (надзора) в ходе проверок смогут сделать вывод, используется участок или нет. Это позволит исключить риски применения оценочных суждений инспектора и коррупционных проявлений», — пояснил статс-секретарь — замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Оно было разработано Росреестром в рамках реализации федерального закона ФЗ-307, который вступил в силу 1 марта 2025 года.

В каких случаях могут изъять участок

Просто так изъять находящийся в частной собственности земельный участок, даже если он захламлен или заброшен, государство не может — эта процедура отрегулирована законодательством. Положения об этом есть в Земельном (ст. 85.1) и Гражданском (ст. 286) кодексах РФ.

Кроме того, этой весной вступил в силу федеральный закон №307-ФЗ, где прописаны основания изъятия неиспользуемой земли у россиян. В нем, в частности, говорится, что на освоение участков, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков, гражданам отводится три года. Срок отсчитывается с момента возникновения прав на землю, а по тем участкам, которые давно в собственности — с момента принятия закона, то есть с 1 марта 2025 года.

Критерии неиспользуемости и заброшенности устанавливаются правительством РФ, что и было сделано постановлением за подписью Михаила Мишустина.

«Российская газета» указывает, что в случае неиспользования участок не будет изыматься автоматически . Изъятию предшествует проведение контрольных мероприятий, и собственники участков с признаками неиспользования смогут устранить нарушения.

Однако на владельца земли в таком случае может быть наложен штраф в размере 1-1,5% кадастровой стоимости участка (но не менее 20 тыс. руб.) или в 20-50 тыс. руб., если кадастровая стоимость не определена.

По словам зампреда комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексея Корниенко, принятый закон и постановление правительства продиктованы желанием «наводить порядок в садовых товариществах, [где порой] располагаются участки, заброшенные и забытые своим и хозяевами», что «приводит к неудобству соседей, которые достаточно серьезно и грамотно относятся к своей земле». Он пояснил, что в случае выявления нарушений вначале последует предупреждение со стороны местных органов власти, а затем, если они не будут устранены, может быть принято судебное решение об изъятии участка в пользу государства или муниципального образования.

В Конституции РФ не установлена неприкосновенность частной собственности. В ст. 35 указано, что «право частной собственности охраняется законом» и «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда».