Претензии следствия к Дмитрию Барыкину не касаются «Красного якоря»

Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-председателя думы Нижнего Новгорода Дмитрия Барыкина, не связано с работой АО «Завод Красный якорь» и его обязанностями в должности генерального директора. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации предприятия, правоохранительные органы не имеют никаких правовых претензий касаемо деятельности АО «Завод Красный якорь», поэтому, по мнению представителя акционерного общества, упоминание данного уголовного дела в контексте предприятия является некорректным и незаконным.

«Завод работает в обычном режиме», — отметил представитель акционерного общества.

Сегодня сообщалось, что генерального директора АО «Завод Красный якорь», экс-председателя думы Нижнего Новгорода (в 2018 — 2020 годах) Дмитрия Барыкина объявили в розыск. В базе МВД России указано, что Барыкин родился в 1971 году, является уроженцем города Зарафшан Навоийской области Республики Узбекистан, объявлен в розыск по статье УК РФ, регион розыска — Московская область.

До этого в Волгограде арестовали бывшего депутата городской думы города Илью Кравченко, обвиняемого в неповиновении законным требованиям и распоряжениям представителей власти.

Ранее суд заключил под стражу бывшего депутата горсовета Белгорода и экс-командира «Ополчения 31» Вадима Тарасенко.