В Волгограде арестовали экс-депутата гордумы

Суд арестовал бывшего депутата городской думы Волгограда Илью Кравченко, обвиняемого в неповиновении законным требованиям и распоряжениям представителей власти. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

«Кравченко назначили наказание в виде административного ареста на срок 14 суток», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что экс-депутата признали виновным в административном правонарушении.

По информации агентства «Высота 102», Кравченко был задержан 16 февраля. Его арестовали во время возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий. В этот же день был задержан член федерального бюро партии «Яблоко» Александр Ефимов.

В конце января суд арестовал на два месяца члена партии «Яблоко» Константина Смирнова, подозреваемого в вымогательстве. По словам председателя политического объединения Николая Рыбакова, в зале суда арестованный заявил, что не видит оснований для своего заключения под стражу и считает, что «ничто не будет препятствовать следствию», если он будет находиться под домашним арестом.

Ранее в Дагестане задержали депутата, «замуровавшего» квартиру в ТЦ.