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В МИД прокомментировали объявление Британского совета нежелательным в РФ

МИД: признание Британского совета нежелательным в РФ было вопросом времени
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Тот факт, что Британский совет (БС) был признан нежелательной организацией, — закономерен и был вопросом времени. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит сайт внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнила, что Британский совет начал работу в РФ еще в 90-х, не имея конкретного юридического статуса. В 2008 году региональные отделения БС закрыли из-за «недружественных шагов» Великобритании по отношению к России, а в 2018-м было ликвидировано и московское подразделение — в связи с «делом Скрипалей».

Захарова отметила, что Совет продолжал действовать и после начала СВО, ведя подрывную работу и привлекая россиян в других странах.

«Таким образом, объявление Британского совета в целом нежелательной организацией было по сути вопросом здравого смысла и времени», — подытожила представитель МИД.

Она также предостерегла дружественные России страны от «заигрывания» с британской организацией.

5 июня Генеральная прокуратура России признала Британский совет нежелательной организацией в РФ. Это решение было принято на основании материалов, предоставленных ФСБ. По данным спецслужбы, организация является ключевым инструментом влияния Великобритании.

Федеральная служба безопасности утверждает, что Британский совет сотрудничает с британскими спецслужбами в секретных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых стран.

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» рекомендовал избегать оплаты IELTS, а также не распространять материалы Британского совета. С 2022 года экзамены IELTS на знание английского нельзя сдать в России, россияне могли сдавать их в соседних странах.

Ранее в Госдуме рассказали, что будет с учителями английского, которые «предают родину».

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