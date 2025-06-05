Стало известно, что грозит россиянам за сдачу экзамена по английскому

Адвокат Жорин: за оплату экзамена IELTS россиянам может грозить до 5 лет тюрьмы

Генпрокуратура признала нежелательной организацию The British Council (огранизация признана нежелательной в России ), благодаря которой студенты со всего мира получают сертификаты IELTS. Адвокат Сергей Жорин рассказал «Газете.Ru», что грозит россиянам, которые после 5 июня 2025 года будут оплачивать такой экзамен.

«Оплата экзамена IELTS может быть квалифицирована как финансирование деятельности нежелательной организации. Согласно статье 284.1 Уголовного кодекса РФ, за это предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, обязательных или принудительных работ, либо лишения свободы на срок до 5 лет», — рассказал адвокат.

Жорин отметил, что даже без оплаты участие в мероприятиях или распространение материалов Британского совета может рассматриваться как участие в деятельности нежелательной организации. Это влечет административный штраф до 15 тыс. рублей.

«Российское законодательство распространяется на действия граждан РФ, совершенные за границей. Таким образом, сдача экзамена IELTS в других странах, таких как Армения или Грузия, может также рассматриваться как финансирование нежелательной организации и повлечь за собой уголовную ответственность при возвращении в Россию», — сказал он.

Жорин рассказал, что тем, кто сдавал экзамен до признания организации нежелательной, ничего не грозит.

«Закон не имеет обратной силы. Это означает, что действия, совершенные до 5 июня 2025 года, не подпадают под новые ограничения. Однако публичное упоминание о сдаче экзамена или распространение материалов Британского совета после этой даты может быть расценено как участие в деятельности нежелательной организации, что влечет административную ответственность», — пояснил адвокат.

Жорин порекомендовал избегать оплаты IELTS, а также не распространять материалы Британского совета. С 2022 года экзамены IELTS на знание английского нельзя сдать в России, россияне могли сдавать их в соседних странах.

5 июня Генпрокуратура РФ признала деятельность организации The British Council нежелательной. По версии ведомства, она подотчетна британскому парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством. Как считают в прокуратуре, под предлогом обучения организация «продвигала долгосрочные британские интересы и ценности в различных сферах общества».

Ранее в ФСБ рассказали о «подрывной деятельности» Британского совета.