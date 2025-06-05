В Госдуме рассказали, что будет с учителями английского, которые «предают родину»

Депутат Харченко: учителям английского ничего не грозит, если они не предают родину

Генпрокуратура признала нежелательной организацию The British Council (огранизация признана нежелательной в России ), благодаря которой студенты со всего мира получают сертификаты IELTS. Учителям английского языка, которые добросовестно осуществляют образовательную деятельность, ничего не угрожает, заявила «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«Что касается педагогов, которые добросовестно осуществляли образовательную деятельность и занимались только преподаванием английского языка и работали с детьми, действительно, как педагоги, а не как разведчики, вербуя талантливую молодежь Российской Федерации, я думаю, что таким педагогам не угрожает. А те педагоги, которые под личиной работника центра дополнительного образования занимались преступной деятельностью, предавая родину, они будут, конечно, общаться с силовыми структурами», — рассказала депутат.

Харченко подчеркнула, что кроме экзамена IELTS существует «множество других» международных сертификатов, которые подтверждают уровень владения языками. Российские студенты «не будут отрезаны» от англоязычного мира, считает она.

«Уверена, что есть очень разные дипломы переподготовки, повышения квалификации, о знании английского языка внутри страны, которые выдаются государственными вузами, и в том числе коммерческими организациями российскими. Обязательно обсужу этот вопрос на площадке комитета Государственной думы по науке и высшему образованию с нашим Министерством науки и высшего образования. Также задам этот вопрос Министерству просвещения, [Министерству] иностранных дел», — сказала депутат.

5 июня Генпрокуратура РФ признала деятельность организации The British Council нежелательной. По версии ведомства, она подотчетна британскому парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством. Как считают в прокуратуре, под предлогом обучения организация «продвигала долгосрочные британские интересы и ценности в различных сферах общества».

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» порекомендовал избегать оплаты IELTS, а также не распространять материалы Британского совета. С 2022 года экзамены IELTS на знание английского нельзя сдать в России, россияне могли сдавать их в соседних странах.

Ранее стало известно, что грозит россиянам за сдачу экзамена по английскому.