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На Кубани назвали число созданных особо охраняемых природных территорий

Кондратьев: свыше 50 особо охраняемых территорий созданы на Кубани за 10 лет
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Илья Питалев/РИА Новости

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что на территории Краснодарского края за последние 10 лет были созданы свыше 50 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кондратьева, за 10 лет власти региона взяли под защиту 52 уникальные территории, или более 251 тысячи гектаров лесов, степей и гор. Он уточнил, что в 2025 году уже было создано три особо охраняемые природные территории местного значения общей площадью более 54 гектаров.

Губернатор рассказал, что речь о территории «Восточно-Натухаевского леса» под Новороссийском, «Куприяновой щели» в Геленджике и «Ярославском кургане» в Мостовском районе. Кроме того, в Лабинске появился лесопарковый зеленый пояс площадью шесть гектаров. Этот статус, по словам Кондратьева, обеспечит благоприятную экологическую обстановку, сохранит зеленые зоны, обитающих в них животных и защитит редкие растения.

Губернатор сообщил, что до конца года в регионе планируют создать семь новых охраняемых территорий общей площадью 11 тысяч гектаров. По его словам, это не просто обозначение границ на карте, а создание «зеленого щита» для жителей и сохранение уникальной природы Кубани для будущих поколений.

Кондратьев также заявил, что до конца текущего года власти региона планируют создать еще семь охраняемых территорий общей площадью в 11 тысяч гектаров.

В конце мая губернатор Краснодарского края на коллегии Минсельхоза России в Москве призвал защитить виноградопригодные земли на федеральном уровне. Чиновник рассказал, что на Кубани власти законодательно запретили переводить такие земли в иные категории. Это позволило исключить из границ города Краснодара примерно 10 тысяч гектаров и вернуть их в сельскохозяйственное производство.

Ранее Путина возмутила подмена кубанского вина импортным.

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