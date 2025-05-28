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Губернатор Кубани предложил защитить пригодные для виноградников земли

Глава Кубани Кондратьев предложил защитить виноградники на федеральном уровне
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на коллегии Минсельхоза России в Москве призвал защитить виноградопригодные земли на федеральном уровне.

Чиновник рассказал, что на Кубани власти законодательно запретили переводить такие земли в иные категории. Это позволило исключить из границ города Краснодара примерно 10 тыс. га и вернуть их в сельскохозяйственное производство.

«В зоне нашего особого внимания виноградопригодные участки. В настоящее время эта земля не полностью находится в федеральном реестре. Этот вопрос важно решить для их сохранения», — сказал глава Кубани.

В октябре прошлого года правительство России решило увеличить субсидии для поддержки виноградарства и винодельческого производства. Кабинет министров поднял повышающий коэффициент для российских виноделов, которые занимаются производством высококачественной продукции, до 1,2 на один гектар виноградников.

Ранее Путина возмутила подмена кубанского вина импортным.

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