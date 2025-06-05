Предполагаемого распространителя детского порно задержали в Ленобласти

В Ленобласти задержали подозреваемого в обороте детского порно

В Ленинградской области 41-летнего мужчину задержали по подозрению в распространении детского порно. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов в городе Кириши задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 242.1 УК РФ. По данным следствия, он через социальные сети распространял и публично демонстрировал материалы порнографического характера с изображением детей.

В ближайшее время мужчине планируют предъявить обвинение, следствие направило ходатайство в суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

До этого пожилого фрезеровщика из Петербурга задержали за распространение детского порно. Предварительно, он также состоял в межрегиональной группе, пропагандирующей нетрадиционные отношения с несовершеннолетними.

Ранее трудника храма в Петербурге задержали по подозрению в распространении детской порнографии.