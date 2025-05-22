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Пожилого фрезеровщика из Петербурга задержали за распространение детского порно

78.ru: в Петербурге фрезеровщика задержали за распространение детского порно
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Pixabay

В Петербурге 60-летнего фрезеровщика задержали за распространение порно с несовершеннолетними. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Предварительно, с февраля по май 2025 года работник местного завода, состоявший в межрегиональной группе, пропагандирующей нетрадиционные отношения с несовершеннолетними, распространял запрещенный контент через мессенджер. При обыске у подозреваемого изъяли два мобильных телефона, в которых обнаружили доказательства его преступной деятельности.

Задержанный признал свою вину. Отмечается, что у мужчины есть сын и гражданская жена, которая не знала о незаконном увлечении своего сожителя.

До этого трудника храма в Петербурге задержали по подозрению в распространении детской порнографии. Мужчина являлся владельцем и модератором Telegram-чата, связанного с незаконным контентом.

Ранее петербуржец нашел в телефоне восьмилетней дочери порно с ее участием.

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