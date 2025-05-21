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Трудник храма в Петербурге задержан по подозрению в распространении детской порнографии

Трудник храма в Петербурге подозревается в распространении детской порнографии
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РИА Новости

Трудник храма Рождества Христова (подворье Александра Свирского монастыря) в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в распространении материалов с детской порнографией. Об этом РИА Новости сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

Отмечается, что мужчина являлся владельцем и модератором Telegram-чата, связанного с незаконным контентом.

Задержанный, Павел, прибыл в Петербург из Узбекистана, имеет корейские корни. В храме он выполнял работы на добровольной основе: чистил картошку, мыл посуду, убирал помещения. Официально трудоустроен не был, получал от храма еду, одежду и лекарства.

Иеромонах Николай (Бестужев) отметил, что Павел был замкнутым, проявлял признаки аутизма и почти не общался с окружающими.

«Он проводил свободное время за чтением книг и прослушиванием аудиолекций. Вредных привычек не имел, конфликтов не создавал», — добавил священнослужитель.

После ареста Павла в храме «были шокированы», но оказывают следствию полное содействие.

«Ждем решения суда. Если вина подтвердится, это станет для нас глубоким потрясением», — подчеркнул отец Николай.

В апреле сообщалось, что житель Санкт-Петербурга нашел детское порно в телефоне маленькой дочери.

Ранее четырех человек арестовали за изготовление порно с помощью ИИ.

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