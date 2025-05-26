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На мусороперерабатывающем заводе Рязани нашли младенца

В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли новорожденного, он не выжил
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Shutterstock

В Рязани прокуратура проводит проверку после обнаружения новорожденного ребенка. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Младенца нашли на территории мусороперерабатывающего завода, к этому моменту он уже не дышал. По какой причине он там оказался, неизвестно.

«В настоящее время при координирующей роли прокуратуры устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

Проверку также проводят сотрудники Следственного комитета, которые после всех необходимых мероприятий примут процессуальное решение.

Подобный случай произошел в Подмосковье, где в одном из мусорных контейнеров во дворе нашли младенца. После обнаружения пострадавшего передали медикам.

Известно, что за некоторое время до этого в подъезде заметили странно ведущую себя девушку. Местные жители предполагали, что выбросить ребенка в мусор могли двое молодых людей.

Ранее мать родила недоношенного младенца дома и выбросила его на свалку.

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