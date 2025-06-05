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Польша прекратила принимать автобусы из Белоруссии

Польские пограничники перестали пропускать автобусы из Белоруссии
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Global Look Press

На белорусско-польской границе наблюдается скопление десятков автобусов и сотен автомобилей из-за того, что контрольные службы на пункте пропуска «Тересполь» (белорусский «Брест») прекратили пропуск транспортных средств из Белоруссии. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

Этот погранпереход остался единственным открытым для легковых машин и автобусов между двумя странами. В ведомстве уточнили, что проблемы с проездом легковых автомобилей начались 4 июня, а на следующее утро польская сторона также остановила пропуск автобусов, при этом причина такого решения не была озвучена.

Согласно информации ведомства, в настоящее время в очереди на выезд из Белоруссии в Польшу ожидают 1555 легковых автомобилей и 55 автобусов.

В конце мая сообщалось, что в Люблинском воеводстве Польши, на водном участке польско-белорусской границы, ведется строительство электронного барьера. По данным МВД Польши, этот чрезвычайно важный инструмент для обеспечения безопасности границы страны будет полностью готов к 20 июля.

Ранее Лукашенко оценил политику Польши в отношении Белоруссии фразой «поляки заигрались».

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