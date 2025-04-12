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Лукашенко оценил политику Польши в отношении Белоруссии

Лукашенко: политика Польши в отношении Белоруссии является конъюнктурщиной
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Политика Польши в отношении Белоруссии представляет собой конъюнктурщину. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Поляки заигрались. Кто-кто, но поляки наши же люди, славяне. Могли бы жить нормально, торговать, развиваться. Мы ведь ни одного поляка, когда они санкции ввели, отсюда не выгнали. И многие здесь работают. И пусть работают. Нормально работают и считают белорусов нормальными людьми», — сказал белорусский лидер.

В конце марта посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Москва не советует Польше проверять оборонительные возможности РФ и Белоруссии на практике. Дипломат напомнил, что двусторонний Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства дает право отвечать на внешние угрозы, используя весь имеющийся арсенал сил и средств.

6 апреля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об обострении на границе с Белоруссией из-за находящихся там мигрантов, которые якобы ведут себя все более агрессивно. Глава ведомства указал, что иностранцы бросают камни, ветки и используют болгарки, пытаясь прорваться через ограждения.

Ранее Польша укрепила водную границу с Белоруссией.

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