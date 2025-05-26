В Иркутской области самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Прокуратура начала проверку после выезда Ан-24 за пределы ВПП в Киренске

В аэропорту Киренска в Иркутской области самолет Ан-24 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, самолет выполнял рейс из Иркутска. Во время посадки у воздушного судна сложилась передняя стойка шасси, из-за чего самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На место оперативно прибыли экстренные службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По данным Telegram-канала SHOT, самолету уже 51 год — он был выпущен в 1973 году. По словам пассажиров, в салоне началось задымление.

Люди рассказали, что после приземления они почувствовали жесткое торможение и запах гари от тормозных колодок. Через несколько секунд борт выехал за пределы ВПП. На борту было 46 пассажиров, отметил канал.

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Ранее вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье.