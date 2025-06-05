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В Екатеринбурге женщина набросилась с кулаками на подростков, заступившихся за ее сына

В Екатеринбурге женщина набросилась на подростков с кулаками на остановке

В Екатеринбурге женщина напала на подростков, которые заступились за ее сына, когда та агрессивно себя с ним вела. Об этом сообщает Telegram-канал «Безумный Екб».

Инцидент произошел 30 мая на остановке общественного транспорта «7 Ключей». Женщина, находившаяся в нетрезвом состоянии, агрессивно вела себя со своим ребенком. За мальчика заступились подростки, которые стали очевидцами произошедшего — на кадрах с места происшествия слышно, как они спрашивают, что она делает с малолетним.

После этого женщина набросилась на подростков с кулаками, нецензурно выражаясь в их адрес. Малолетний сын пытался успокоить мать. После этого семья покинула остановку.

До этого в Петербурге после того, как мужчина избил подростка-раскладчика объявлений до больницы, возбудили уголовное дело. Пострадавшего забрали на скорой помощи, у него диагностировали множественные ушибы, сотрясение мозга, гематому на голове, а также перелом копчика.

Ранее неизвестные напали на подростков и устроили драку со стрельбой из-за замечания.

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