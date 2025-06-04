После избиения подростка-раскладчика объявлений в Петербурге возбудили дело

В Петербурге после того, как мужчина избил подростка-раскладчика объявлений до больницы, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, направленные на установление деталей и обстоятельств случившегося.

Инцидент произошел в доме на Первомайской улице в Шушарах 2 июня. Предварительно, конфликт возник из-за якобы агрессивного поведения 14-летнего юноши. На подростка с кулаками набросился взрослый мужчина. В результате пострадавшего забрали на скорой помощи, у него диагностировали множественные ушибы, сотрясение мозга, гематому на голове, а также перелом копчика. Отец школьника написал заявление в полицию.

Ранее в Уфе четверо мужчин напали на молодого человека на костылях.