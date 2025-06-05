Неизвестные напали на подростков и устроили драку со стрельбой из-за замечания

В Новосибирске произошла массовая драка с подростками и стрельбой

В Новосибирске произошла массовая драка с участием подростков. Об этом сообщает НГС.

Инцидент произошел около озера Спартак. Как рассказал один из участников конфликта, к его компании подошел мужчина и сделал замечание из-за того, что подростки громко общались.

Один из школьников попросил его «уйти по своим делам», после чего мужчина стал материться и угрожать. Юноша пытался уйти, но незнакомец якобы стал закидывать его камнями.

Позже драка продолжилась во дворах, где к ней присоединились еще несколько взрослых. В результате одного из подростков избили, второго – ударили бутылкой по голове.

«Один из парней начал отстреливаться из пневмата, а другие — использовали перцовый баллончик», – сообщается в публикации.

Как рассказали в МВД, сотрудники задержали двух человек.

По данным АСТ-54Black, на данный момент один из школьников находится в больнице, у него перелом носа и сотрясение мозга.

Ранее в Улан-Удэ неизвестный на машине обстрелял девушку из пневматики.