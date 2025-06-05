На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестные напали на подростков и устроили драку со стрельбой из-за замечания

В Новосибирске произошла массовая драка с подростками и стрельбой

В Новосибирске произошла массовая драка с участием подростков. Об этом сообщает НГС.

Инцидент произошел около озера Спартак. Как рассказал один из участников конфликта, к его компании подошел мужчина и сделал замечание из-за того, что подростки громко общались.

Один из школьников попросил его «уйти по своим делам», после чего мужчина стал материться и угрожать. Юноша пытался уйти, но незнакомец якобы стал закидывать его камнями.

Позже драка продолжилась во дворах, где к ней присоединились еще несколько взрослых. В результате одного из подростков избили, второго – ударили бутылкой по голове.

«Один из парней начал отстреливаться из пневмата, а другие — использовали перцовый баллончик», – сообщается в публикации.

Как рассказали в МВД, сотрудники задержали двух человек.

По данным АСТ-54Black, на данный момент один из школьников находится в больнице, у него перелом носа и сотрясение мозга.

Ранее в Улан-Удэ неизвестный на машине обстрелял девушку из пневматики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами