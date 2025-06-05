Глава российского региона признал невозможность попасть к врачам неделями

Слюсарь: в Ростовской области люди не могут попасть к врачам неделями

В Ростовской области граждане неделями не могут попасть к врачам, порой даже к терапевту. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, эта ситуация вызвана проблемой дефицита кадров в здравоохранении в Ростовской области.

«В отдельных районах и городах она стоит действительно остро. <...> Об этой проблеме мы знаем и решаем ее», — говорится в публикации чиновника.

Также Слюсарь заявил, что недопустимо рекламировать коммерческие медицинские услуги в государственных учреждениях. Он распорядился убрать такую рекламу из клиник.

До этого сообщалось, что в поликлинике Минусинской межрайонной больницы в Красноярском крае, где сотрудники записывали себя, своих знакомых и родственников на прием, не нуждаясь в медпомощи, началась прокурорская проверка.

В ходе проверки прокурор даст оценку действиям персонала и руководства учреждения, а также соблюдению прав жителей на доступность оказания медицинской помощи. По ее итогам будет решаться вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

Ранее в Москве врач потребовала компенсацию от написавшей негативный отзыв пациентки.