В Москве врач потребовала компенсацию от написавшей негативный отзыв пациентки

Врач московской поликлиники потребовала взыскать с пациентки 600 тыс. рублей за оставленный ею в интернете негативный отзыв. Об этом пишет «Сапа».

В начале 2024 года Алла Л. обратилась к врачу-терапевту, но столкнулась с грубостью с ее стороны. После визита в поликлинику москвичка решила проверить отзывы о враче на портале «ПроДокторов». Из шести отзывов три были отрицательные, в них пациенты также жаловались на равнодушие и грубость доктора. Алла также изложила суть проблемы на портале и направила жалобу руководству поликлиники.

В результате врача оштрафовали и лишили премии, и женщина обратилась в суд с требованием компенсировать ей материальные потери — 99 тыс. рублей за зарплату, 200 тыс. за моральный ущерб и 300 тыс. за репутационный урон.

Юрист Аллы, Тамара Тимошенко, считает случай уникальным. Вместе с представителем сервиса «ПроДокторов» она предложила провести лингвистическую экспертизу отзыва, чтобы определить, что в тексте отзыва выражено в форме оценочных суждений, которые не являются предметом судебной защиты, а что — в форме утверждений.

Суд еще не вынес окончательного решения, сама терапевт комментировать ход дела не стала.

Ранее врач избил сам себя и обвинил в нападении пациента, которого не хотел лечить.