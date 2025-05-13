Прокуратура заинтересовалась поликлиникой, где врачи записывались друг к другу на прием

В Минусинске проверят поликлинику, где врачи записывались друг к другу на прием

В поликлинике Минусинской межрайонной больницы в Красноярском крае, где сотрудники записывали себя, своих знакомых и родственников на прием, не нуждаясь в медпомощи, началась прокурорская проверка. Об этом сообщила прокуратура региона.

«Прокуратура проводит проверку по информации о формировании врачами минусинской межрайонной больницы фиктивной записи к специалистам», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что перед майскими праздниками в ходе проверки выявили факты записи на прием лицами, фактически не нуждающимися в медицинской помощи, из числа самих работников больницы, их знакомых и родственников.

В ходе проверки прокурор даст оценку действиям персонала и руководства учреждения, а также соблюдению прав жителей на доступность оказания медицинской помощи. По ее итогам будет решаться вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

По данным прокуроров, одна из сотрудниц регистратуры оформила 37 записей к различным специалистам на 5, 6 и 7 мая. Предположительно, это делалось для того, чтобы занять все доступные талоны и не допустить записи настоящих пациентов.

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