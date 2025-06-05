Депутат Рады раскритиковал сограждан за отказ от товарного чека

Депутат Верховной рады Украины и председатель комитета по финансам Даниил Гетманцев заявил, что отказ граждан от получения товарных чеков демонстрирует их «толерантность к уклонению» от уплаты налогов, что, в свою очередь, негативно сказывается на финансировании украинской армии. Свое мнение он высказал в интервью на украинском YouTube-канале «Львовская мануфактура новостей».

«Хочу обратиться к соотечественникам, чтобы они требовали чеки. Если ты получаешь товар без чека, то это является подтверждением того, что с этого товара не уплачены налоги на армию. Потому что все, что мы получаем в госбюджет, все идет на армию… Вы проявляете толерантность к уклонению от налогообложения. Мне кажется, что это вопрос даже не столько бюджета, сколько нашей с вами культуры, нашей с вами европейскости. Какие же мы с вами европейцы, если не принимаем основные принципы европейской цивилизации — это верховенство права», — отметил Гетманцев.

В мае министр финансов Украины Сергей Марченко предложил странам Евросоюза напрямую выделять часть от своего ВВП на финансирование Вооруженных сил Украины. Он отметил, что Украина предлагает перейти на подобную схему содержания ВСУ уже с 2026 года.

Ранее Зеленский признал, что у Украины нет денег на финансирование ВСУ.