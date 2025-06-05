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Кравцов рассказал, когда появится единый учебник по литературе

Кравцов: единый школьный учебник по литературе будет готов в течение двух лет
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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что единый школьный учебник по литературе будет готов в течение двух лет. Его слова приводит РИА Новости.

Министр отметил, что в настоящее время используется единая программа по литературе, на основе которой делается государственный учебник.

«И в течение двух лет, мы договорились, такой учебник будет», — заявил он.

Также Кравцов рассказал, что линейка единых школьных учебников по всем предметам будет готова в течение трех лет.

До этого заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова рассказала, что с сентября следующего года ученики 8-го и 9-го классов будут изучать историю по новым учебникам. Она отметила, что учебники по истории с 5-го по 9-й класс подготовили в прошлом году под руководством помощника президента России Владимира Мединского.

Ранее в России появился школьный учебник по беспилотникам.

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