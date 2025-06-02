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В Приморском крае обрушился школьный спортзал

В городе Артеме Приморского края обрушился спортзал школы №17
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August_0802/Shutterstock/FOTODOM

В городе Артеме Приморского края обрушился спортивный зал средней общеобразовательной школы №17, построенной в 1958 году. Это случилось во время проведения капитального ремонта, сообщил мэр города Вячеслав Квон в своем Telegram-канале.

«В результате производства земляных работ для устройства гидроизоляции и дренажа фундамента произошло обрушение части здания, где находился спортзал», — заявил он.

По словам чиновника, проверку здания и выдачу документов на капитальный ремонт осуществляла лицензированная организация.

«В настоящее время подрядчик планирует выполнить обратную засыпку скальным грунтом для предотвращения дальнейшего разрушения», — добавил чиновник.

В ноябре прошлого года в Челябинской области сорвало часть крыши недавно отремонтированной школы. Все произошло в городе Бакале. Детей не было на занятиях, поэтому никто не пострадал.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за ливня рухнул потолок в женской раздевалке фитнес-центра.

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