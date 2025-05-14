В Хабаровске рухнуло здание, на которое два года жаловались властям

В Хабаровске упало примыкающее к многоэтажному дому здание, на которое жильцы два года жаловались властям, пишет Mash Amur.

По данным Telegram-канала, речь идет о заброшенном одноэтажном строении на улице Автобусной. В разное время там находились сауна и магазин, однако последние семь лет здание разрушалось, а сегодня не выдержали крыша и стены.

«Одна стена [рухнувшей одноэтажки] вплотную соприкасается с жилым домом — люди боятся, что развалится и он», — говорится в публикации.

Как уточняется, жители обращались «во все инстанции», но не добились реакции властей.

Прошлой осенью разваливающийся дом в Салехарде «отремонтировали», подперев стены балками. Это случилось на улице Кирпичная, 13, где прошел «капитальный ремонт» многоквартирного дома. После публикации местная прокуратура организовала проверку. Выяснилось, что жилой дом был признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения жильцов до конца 2028 года. Местная администрация установила подпорки, удерживающие стену дома от падения. Прокуратура решила провести повторное обследование дома и направить иск в суд о расселении дома в более ранний срок.

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