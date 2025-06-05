«Оттащил за руку, отнял телефон»: главред Ura.ru прокомментировала жесткий рейд силовиков на редакцию

Главный редактор Ura.ru Диана Козлова в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказала, что проходит медосвидетельствование после жесткого задержания силовиками.

«Чувствую себя нормально, прямо сейчас — на медосвидетельствовании», — сообщила Козлова.

Она добавила, что работа редакции была фактически парализована более чем на 5 часов и сейчас она продолжает работать над восстановлением функционирования издания.

«Меня удивило, что сами силовики начали опровергать информацию о случившемся, хотя утром молодой человек с кувалдой в маске взял и оттащил меня за руку, причем очень жестко, параллельно выхватил телефон», — рассказала журналист.

Она также добавила, что на опубликованных в сети видеозаписях этот момент не зафиксирован.

«На съемках, которые они потом распространили, этого момента нет — все случилось за несколько секунд до, и молодой человек, который применил ко мне силу, на этих кадрах уже стоял в проеме в другую комнату», — заявила Диана Козлова.

Издание сообщало, что силовики разблокировали телефон задержанного журналиста Дениса Аллаярова, заломив ему руки за спину. Предположительно, у редактора был включен режим Face ID — разблокировки телефона по лицу.

Силовики пришли в редакцию утром 5 июня. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из них — с кувалдой в руке, — зашли в офис и изъяли у сотрудников СМИ технику. В квартирах ряда журналистов также провели обыски. По словам представителей редакции, правоохранителей интересовали источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

Ранее член СПЧ Меркачева раскритиковала обыски в редакции Ura.ru в Екатеринбурге.