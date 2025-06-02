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Общество
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Иркутские школьники плевали и делали вид, что испражняются на Вечный огонь

В Братске школьники плевали и делали вид, что справляют нужду на Вечный огонь

В Братске группа несовершеннолетних осквернила Вечный огонь. Об этом сообщает Telegram-канал «Народные Новости Братска N.E.T (Иркутская область)», разместивший видео инцидента, которые зафиксировала городская камера.

На кадрах шесть школьников неподобающим образом ведут себя у мемориала славы. Один из них наступает на звезду, в центре которой горит огонь, наклоняется над ним и плюет в него. Затем другой мальчик поворачивается к мемориалу, сгибает колени и делает вид, что испражняется.

В прокуратуре Иркутской области заявили, что взяли инцидент со школьниками на контроль. Также в отношении подростков, демонстрирующих оскорбительное поведение у мемориала, проводит проверку Следственный комитет.

Ранее в Приморском крае оштрафовали родителей подростков за игры с Вечным огнем.

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