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Украинскому священнику грозит до восьми лет тюрьмы

СПЖ: иерарху канонической УПЦ митрополиту Арсению грозит до восьми лет тюрьмы

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Святогорская Лавра

Иерарху канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Арсению грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом пишет Союз православных журналистов (СПЖ).

«В силовой структуре отметили, что суд наместника Святогорской лавры еще продолжается и имеет общественный резонанс», — говорится в сообщении.

СПЖ со ссылкой на Службу безопасности Украины пишет, что суд по уголовному делу против митрополита Арсения, который является настоятелем Свято-Успенской Святогорской лавры канонической УПЦ, проходит в Славянском городском районном суде Днепропетровской области.

Митрополит Арсений был задержан в апреле текущего года. Священника подозревают в распространении сведений о перемещении и позициях Вооруженных сил Украины. По данным СПЖ, митрополит просил ВСУ не препятствовать верующим посещать православный храм. Священнослужителю грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

При этом суд запретил митрополиту Арсению принимать участие в суде в режиме онлайн, несмотря на хронические заболевания. Кроме того, транспортировка иерарха из Днепра в Славянск, как пишет СПЖ, несет угрозу его слабому здоровью.

Ранее митрополита ПЦУ избили в Киеве.

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