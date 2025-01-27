Сотрудники ТЦК на Украине задержали наместника монастыря УПЦ

В Харьковской области сотрудники ТЦК задержали наместника монастыря Украинской православной церкви (УПЦ) и удерживают его без возможности встречи с адвокатом. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сотрудники территориального центра комплектования задержали наместника монастыря УПЦ и пытались передать его в воинские части», — сказано в публикации.

По данным издания, 44-летнего священнослужителя задержали в рясе и отправили на военно-врачебную комиссию, а затем вывезли в воинскую часть в Днепропетровской области.

«Однако, когда ни одна воинская часть не согласилась принять священника, его вернули обратно в ТЦК, где, как утверждается, он сейчас находится под стражей без еды и без доступа к адвокатам», — отмечается в сообщении.

В сентябре прошлого года появилась информация о том, что иерарху канонической УПЦ митрополиту Арсению грозит до восьми лет лишения свободы. Митрополит Арсений был задержан в апреле 2024 года. Священника подозревают в распространении сведений о перемещении и позициях Вооруженных сил Украины. По данным СПЖ, митрополит просил ВСУ не препятствовать верующим посещать православный храм.

Ранее на Украине заявили о волне задержаний мэров по всей стране.