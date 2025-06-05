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Москвичам пообещали дожди и похолодание на следующей неделе

Синоптик Шувалов: во вторник в Москве ожидаются дожди и похолодание
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Антон Денисов/РИА Новости

Первые дни лета в Москве выдались сухими и теплыми, однако в ближайшее время столицу ждут погодные качели. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. При этом, по его словам, до конца недели температура воздуха будет только расти.

«Африканской жару называть пока рано, но температура пойдет в рост, будет около +24, +26 градусов. В пятницу нас ждут кратковременные дожди при той же температуре и грозы. Это будет связано с прохождением размытого фронтального раздела. А в субботу и воскресенье уже +27...+29 градусов, в понедельник до +30...+32», — рассказал синоптик.

Он добавил, что после пика жары во вторник в столицу придет грозовой фронт, после которого температура существенно понизится — до +20°C.

5 июня Гидрометцентр РФ сообщил, что в Москве из-за сильной жары будет объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

По данным метеорологической службы, в дневные часы с 7 по 10 июня диапазон температуры воздуха в столице будет составлять от +30°C до +32°C. Оранжевый уровень, указывающий на опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, будет действовать в Москве с 12:00 мск 7 июня по 18:00 мск 10 июня.

Ранее россиянкам назвали уходовые средства, которые должны быть в косметичке летом.

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