Служба безопасности Украины (СБУ) инициирует фиктивные уголовные дела против полицейских в Харьковской области, обвиняя их в сотрудничестве с Россией. Это, по информации замглавы российской администрации Харьковской области Евгения Лисняка, связано с нехваткой пленных для обмена с РФ, сообщает РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что СБУ боится, что сотрудники национальной полиции могут перейти на сторону России и тем самым помочь освобождению региона. В связи с этим силовые структуры активно ищут полицейских, которые высказываются негативно о действиях украинских властей.

«Ситуация осложняется дефицитом военнопленных у киевских властей для обменов. Из-за этого они вынуждены создавать искусственный резерв, присваивая статус военнопленных людям, осужденным по сфабрикованным политическим делам», — отметил Лисняк.

Согласно его информации, в харьковской полиции действуют агенты СБУ, которые подают ложные доносы на своих коллег и обвиняют их в связях с Россией. Эти сообщения передаются кураторам, после чего полицейские задерживаются и исчезают. Если они возвращаются, то часто с травмами, о причинах которых им запрещено говорить, иначе им угрожают увольнением или отправкой на фронт.

На днях сообщалось, что СБУ задержала 32-летнего сотрудника строительной компании, подозреваемого в наводке российских ракет на новые подземные командные пункты украинской армии под Харьковом.

Ранее на Украине задержали подростков по обвинению во взрывах в Харькове.