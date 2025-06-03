На Украине задержали строителя по подозрению в наводке ракет на командные пункты ВСУ

СБУ: в Харькове задержан подозреваемый в наводке ракет на командные пункты ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 32-летнего сотрудника строительной компании, подозреваемого в наводке российских ракет на новые подземные командные пункты украинской армии под Харьковом. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным СБУ, мужчина якобы передавал российской стороне координаты объектов, на которых устанавливал вентиляцию, и информацию об инженерных особенностях целей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о госизмене, совершенной в условиях военного времени.

«Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

9 мая СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети, работавшей в интересах военной разведки Венгрии. По данным ведомства, в рамках операции были задержаны двое граждан, подозреваемых в сборе разведывательной информации на территории Закарпатской области.

Ранее экс-депутат Рады рассказал, как Залужный помешал СБУ задержать его и напугал Зеленского.