Женщина искупалась в море с царапиной на ноге и занесла инфекцию

Испанка купалась в море с царапиной на ноге и заразилась бактерией Shewanella putrefaciens

Испанка покупалась в море с царапиной на ноге и занесла инфекцию, пишет The Sun.

74-летняя жительница Италии решила искупаться в море, несмотря на то, что у нее на ноге была маленькая царапина. Вскоре после купания поврежденное место начало опухать и выделять гной. Когда симптомы не прошли самостоятельно, пенсионерка обратилась в больницу Сан-Паоло в Милане. Врачи диагностировали инфекцию мягких тканей, вызванную редкой морской бактерией Shewanella putrefaciens. Этот микроорганизм обычно обитает в соленой воде и редко поражает людей, но представляет особую опасность для лиц с открытыми ранами или ослабленным иммунитетом.

При обследовании выяснилось, что инфекция распространилась на глубину до 10 сантиметров, затронув не только поверхность кожи, но и подкожные ткани. Лечение осложнялось тем, что бактерия оказалась устойчивой к стандартным антибиотикам. Первоначально назначенный амоксициллин не дал эффекта, а попытка применения ципрофлоксацина была прекращена из-за побочных реакций.

Медики предполагают, что устойчивость бактерии могла развиться из-за попадания в море сточных вод, содержащих антибиотики и тяжелые металлы. К счастью, через несколько недель инфекция начала проходить самостоятельно, хотя полное выздоровление заняло длительное время. В результате женщина столкнулась с хроническим отеком лодыжки, вероятно, вызванным повреждением лимфатических сосудов.

Ранее в Таиланде туриста арестовали на 15 суток за то, что он бросал собаку в море.