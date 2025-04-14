Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина искупалась в море с царапиной на ноге и занесла инфекцию

Испанка купалась в море с царапиной на ноге и заразилась бактерией Shewanella putrefaciens
close
Shutterstock/FOTODOM

Испанка покупалась в море с царапиной на ноге и занесла инфекцию, пишет The Sun.

74-летняя жительница Италии решила искупаться в море, несмотря на то, что у нее на ноге была маленькая царапина. Вскоре после купания поврежденное место начало опухать и выделять гной. Когда симптомы не прошли самостоятельно, пенсионерка обратилась в больницу Сан-Паоло в Милане. Врачи диагностировали инфекцию мягких тканей, вызванную редкой морской бактерией Shewanella putrefaciens. Этот микроорганизм обычно обитает в соленой воде и редко поражает людей, но представляет особую опасность для лиц с открытыми ранами или ослабленным иммунитетом.

При обследовании выяснилось, что инфекция распространилась на глубину до 10 сантиметров, затронув не только поверхность кожи, но и подкожные ткани. Лечение осложнялось тем, что бактерия оказалась устойчивой к стандартным антибиотикам. Первоначально назначенный амоксициллин не дал эффекта, а попытка применения ципрофлоксацина была прекращена из-за побочных реакций.

Медики предполагают, что устойчивость бактерии могла развиться из-за попадания в море сточных вод, содержащих антибиотики и тяжелые металлы. К счастью, через несколько недель инфекция начала проходить самостоятельно, хотя полное выздоровление заняло длительное время. В результате женщина столкнулась с хроническим отеком лодыжки, вероятно, вызванным повреждением лимфатических сосудов.

Ранее в Таиланде туриста арестовали на 15 суток за то, что он бросал собаку в море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами